Firenze – Arriva al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r), la rassegna Una questione di stile. Il cinema di Wong Kar-wai, dedicata al maestro indiscusso del cinema di Hong Kong, il più occidentale dei registi orientali, sperimentalista e fondatore di uno stile inconfondibile, autore che la critica ha definito il “Godard hongkonghese”. Il suo primo film As Tears Go By, del 1988, si inserisce nella cosiddetta seconda ondata della New Wave del cinema hongkonghese – che in qualche modo ha contribuito a fondare – nella quale si ascrivono anche i registi Tsui Hark, Patrick Tam, John Woo, Allen Fong e Ann Hui.

Dopo il successo della riproposizione nelle sale italiane, a maggio, del film cult del 2000, In the Mood for Love, in versione restaurata in 4K che, in sole due settimane, ha superato i 120.000 euro di incasso al botteghino, Tucker Film porta in sala gli altri grandi successi di uno dei più grandi autori contemporanei, titoli che hanno fatto la storia del cinema: Hong Kong Express, Happy Together, Angeli perduti, Days of Being Wild, As Tears go by.

I film del regista asiatico, per rassegna Una questione di stile – Il cinema di Wong Kar-wai, saranno in programmazione al cinema La Compagnia di Firenze, dal 7 giugno, proposti in sala, (alcuni per la prima volta in Italia), dopo il restauro in 4K eseguito dal laboratorio L’immagine ritrovata di Bologna e dalla Criterion di New York, a partire dal negativo originale.

I film saranno proiettati in lingua originale, sottotitolati in italiano.

Programma:

AS TEARS GO BY

Lunedì 07 giugno ore 17.00 e 21.00 // Mercoledì 09 giugno ore 19.00

DAYS OF BEING WILD

Lunedì 07 giugno ore 19.00 // Mercoledì 09 giugno ore 17.00 e 21.00

ANGELI PERDUTI

Lunedì 21 giugno ore 17.00 e 21.00 // Mercoledì 23 giugno ore 15.00

HAPPY TOGETHER

Lunedì 21 giugno ore 19.00 // Mercoledì 23 giugno ore 17.00 e 19.00

HONG KONG EXPRESS

Date da definire