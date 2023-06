Firenze – In questa intervista il dott. Federico Gelli, oggi Direttore generale Sanità, welfare, coesione sociale della Regione Toscana, parla della sua passata esperienza nel mondo del Terzo settore, dall’attività svolta in Parlamento a cominciare dalla nuova legge che ha regolamentare questo settore così importante per il sociale, ed ha ricordato anche il ruolo avuto come dirigente delle Acli, in un momento cruciale per la vita dell’associazione e come Presidente del Cesvot.

Questo video costituisce un’anticipazione di un docu.film che ripercorrerà tappe significative della storia delle Acli e, più in generale, di come negli ultimi decenni si è affermata la dimensione associativa del Terzo settore nelle sue diverse articolazioni ma con una unità di fondo per quanto riguarda la mission di solidarietà sociale.