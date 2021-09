Capoliveri – La figura di Ettore Bernabei, a cento anni dalla sua nascita, sarà ricordata nella serata speciale organizzata da Comune di Capoliveri, Fondazione Formiche, Premio Letterario Internazionale Isola d’Elba e Pro Loco Capoliveri che si terrà sabato prossimo 18 settembre alle 21,00, nella storica piazza Matteotti dell’antico borgo elbano.

Una serata dedicata ad un uomo che è stato un simbolo della televisione italiana, una figura emblematica di un’epoca, di cui sarà possibile ripercorrere le tappe salienti di una vita umana e professionale che ha lasciato il segno attraverso il dialogo fra Piero Meucci, autore del libro “Ettore Bernabei Il primato della Politica – La storia segreta della Dc nei diari di un protagonista (Marsilio editore)”, il prof. Alberto Brandani ideatore dell’evento e Presidente del Premio Letterario Internazionale Raffaello Brignetti, Giovanni Bernabei, figlio di Ettore.

Una serata unica che renderà omaggio, attraverso le pagine del libro di Piero Meucci, ad un Ettore Bernabei giornalista (ha diretto due autorevoli testate giornalistiche) dirigente d’azienda (ha guidato la Rai per ben 14 anni e l’Italstat per alti 18 anni) e produttore televisivo (ha fondato la società di produzione televisiva Lux Vide) e attraverso la quale sarà possibile omaggiare un uomo che ha saputo incarnare quegli alti valori, difficili da ritrovare nella società contemporanea. “Un uomo, dunque, d’altri tempi nell’approccio alla vita” – come lo ha definito lo stesso prof. Alberto Brandani – “E al contempo una grande mente ed un innovatore”.

“Sarà un momento unico di approfondimento e riflessione – commenta l’amministrazione comunale di Capoliveri – un evento da non perdere per conoscere questa grande figura della nostra Italia migliore che ha segnato, con il suo percorso di vita e professionale, la nostra cultura e il nostro tempo”.

Sarà possibile seguire la serata anche in streaming sulla Pagina Facebook della Pro Loco Capoliveri https://www.facebook.com/prolococapoliveri.