Firenze – Cerimonia commemorativa per i cento anni dalla nascita di Luciano Bausi ex sindaco di firenze. Prima un incontro in Sala d’Arme al quale hanno partecipato Zefiro Ciuffoletti, Giovanni Pallanti e Giuseppe Matulli con l’assessore Alessandro Martini. Successivamente è stata scoperta un targa in via dei Neri n 9 dove Bausi era nato. Nella foto in basso le figlie di Bausi.