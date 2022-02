Empoli – La Collegiata di Sant’Andrea, dentro e fuori, apre le sue porte e accoglie la veglia per la pace per il popolo fratello ucraino, organizzata da Propositura, Amministrazione comunale, associazioni del territorio e cittadini, mercoledì 2 marzo 2022 dalle 21.30 alle 22.30, nel giorno in cui il santo Padre, Francesco, invita l’umanità al digiuno e come ha detto nell’Angelus domenicale, ‘tacciano le armi’.

Un altro gesto per stringersi insieme contro la guerra e esprimere solidarietà per quanto sta inverosimilmente accadendo in questi ultimi giorni.

Un’ora per la pace in ogni luogo di conflitto, oggi, per l’Ucraina, affinché termini subito questa gravissima aggressione militare nel cuore dell’Europa. La guerra non è la soluzione. Mercoledì sera verranno proposti canti, letture, parole di pace, testimonianze di cittadini di luoghi dove si combatte e, silenzi.