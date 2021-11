Lucca – Una bambina di 11 anni si è arrampicata su di un albero del giardino di casa sua a Lucca ed è caduta. Dalle prime ricostruzioni sembra che la bimba stesse giocando con alcuni coetanei. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Misericordia di Lucca, ma, in considerazione della dinamica dell’accaduto, la piccola è stata trasferita con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico fiorentino, dove è giunta in codice giallo. Le condizioni della bambina, ricoverata nel reparto di chirurgia, ad ora non sono gravi, come fanno sapere dal Meyer, seppure serie.