Firenze – Nasce ufficialmente domani, giovedì 10 dicembre, in occasione della giornata internazionale per i Diritti umani, la Rete delle Università per la Pace a cui aderisce anche l’Ateneo fiorentino.

Alle ore 10 un’iniziativa nazionale, coordinata dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui), sancirà l’esordio ufficiale del network, alla quale parteciperà anche il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi (programma e maggiori info sulla rete delle Università per la Pace).

In occasione dell’avvio della rete nazionale l’Università di Firenze organizza l’incontro “Verso un’università inclusiva e solidale: il contributo di UniFI”. L’iniziativa, che si svolgerà online alle ore 11.30 su https://meet.google. com/aqm-uhjf-fye , darà conto dei progetti e delle iniziative realizzate dall’Ateneo negli ambiti della cooperazione, dell’inclusione e della sostenibilità. Fra gli altri interventi, sono previsti quelli della delegata per la cooperazione Mirella Loda, del titolare della Cattedra Unesco “Sviluppo umano e cultura di pace” Paolo Orefice, del delegato presso la Rete delle Università per la Pace Alberto Tonini e della delegata ai rapporti con il Polo universitario penitenziario Toscano Maria Grazia Pazienza. Il programma completo dell’iniziativa è disponibile online.

Fra le finalità della rete, promuovere all’interno della comunità universitaria l’attenzione alla costruzione della pace – nelle attività di ricerca, formazione e terza missione -, favorire la nonviolenza come approccio alla gestione dei conflitti e contribuire all’analisi delle cause delle disuguaglianze, del sottosviluppo e della povertà e al loro superamento.

Nel pomeriggio, alle ore 14, le iniziative Unifi dedicate alla pace proseguiranno con un secondo incontro, intitolato “La Pace come professione”, con la partecipazione di neo-laureati fiorentini che racconteranno le proprie esperienze di lavoro e tirocinio. Online su https://meet.google.com/gto- qkie-bax