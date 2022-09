Firenze – Due giornate di studio per riflettere sulle rappresentazioni che hanno connotato la narrazione dell’epidemia di Covid-19. Si intitola “Pandemie. Globalizzazione, società e politica tra crisi e catastrofe” il convegno in programma lunedì 5 e martedì 6 settembre al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università di Firenze dove specialisti di differenti saperi e settori scientifici stabiliranno un dialogo e un confronto multidisciplinare (Edificio D15, aula 004, piazza Ugo di Toscana, 5 – ore 9).

L’evento si aprirà con i saluti della rettrice Alessandra Petrucci e del direttore del Dipartimento DSPS Marco Bontempi, mentre Marco Cea introdurrà i lavori.

“Anche se le implicazioni e le ricadute della pandemia appaiono ancora in larga parte da vagliare, in relazione al presente e in riferimento ai suoi effetti storici e di più lungo periodo – spiega Marco Bontempi – possiamo ritenere che la pandemia sia stata un detonatore di crisi preesistenti, abbia cioè accelerato processi trasformativi già in atto”. Ciò che è accaduto nel 2020 non ha rappresentato dunque un momento di rottura e di discontinuità con il passato “come dimostra il fatto che nei mesi successivi al lockdown hanno preso il sopravvento ancora una volta gli imperativi economici e l’idea di una risolvibilità meramente tecnica della crisi in corso”.

Attraverso lo sguardo delle scienze sociali e della storia, il convegno si propone di indagare le pandemie del passato e del presente, approfondendo quattro temi su cui il dibattito scientifico è stato particolarmente vivace: il ruolo degli esperti, la dimensione globale della sanità, il rapporto tra libertà e responsabilità, rappresentazioni delle pandemie.