Firenze – Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Manifesto degli studi dell’Università di Firenze che contiene tutte le informazioni per il nuovo anno accademico 2021-22.

Immatricolazioni – Al via il 13 luglio prossimo le immatricolazioni per i corsi di laurea ad accesso libero (triennali, a ciclo unico e magistrali) dell’Università di Firenze. Gli studenti otterranno, anche prima del pagamento delle tasse, il numero di matricola che consente l’accesso ai servizi dell’Ateneo. Il periodo utile per immatricolarsi terminerà il 5 novembre. Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo sarà, invece, possibile a partire dall’8 settembre.

I corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di accesso, hanno scadenze diverse: saranno indicate nei singoli bandi di ammissione, di prossima pubblicazione sul sito di Ateneo www.unifi.it

Offerta formativa – Sono 138 i corsi di laurea che compongono l’offerta formativa dell’Università di Firenze per il 2021-22 e precisamente 67 triennali e a ciclo unico e 71 magistrali. Sono 10, inoltre, i corsi che si svolgono interamente in lingua inglese e 17 i corsi di studio che portano a un doppio titolo o a un titolo congiunto, a cui si aggiungono numerosi curriculum internazionali all’interno di singoli corsi di laurea. Il panorama si completa con l’offerta formativa post laurea, con 80 master (42 di primo livello e 38 di secondo livello), 24 corsi di perfezionamento e 8 corsi di aggiornamento professionale.

Le principali novità del nuovo anno accademico sono due corsi di laurea magistrali: “Intelligenza artificiale”, presso la Scuola di Ingegneria e “Intermediazione culturale e religiosa”, presso la Scuola di Studi Umanistici e della formazione.

Lo scopo del primo è fornire un’elevata preparazione tecnico-culturale nei diversi campi dell’intelligenza artificiale a livello teorico, metodologico e applicativo con una forte caratteristica interdisciplinare: i moduli formativi spaziano dall’ingegneria alla statistica, dall’informatica alla fisica, fino al diritto. La seconda novità, realizzata dall’area umanistica insieme a quella delle scienze sociali, rappresenta un’adeguata risposta formativa alle questioni poste dalla società contemporanea, dove esiste un pluralismo culturale e religioso che richiede operatori culturali attenti e preparati a gestirlo al meglio.

Rinnovato, inoltre, alla Scuola di Agraria “TEcnologie e trasforMAzioni avanzate per il settore legno arredo edilizia-TEMA LEGNO”, corso di laurea triennale a orientamento professionale, che eredita, all’interno di una nuova classe di laurea, l’esperienza dell’omonimo corso attivato negli anni scorsi.

Tasse – Nel Manifesto degli studi è indicato anche l’importo delle tasse e contributi, che per il nuovo anno accademico non subisce variazioni. Già da alcuni anni l’Università di Firenze ha riformulato il sistema di articolazione dei contributi secondo la condizione economica dello studente, espressa attraverso l’indicatore ISEE: 73 fasce contributive rendono la tassazione fortemente progressiva, a protezione dei redditi più bassi. Unifi ha una tassazione media fra le più basse in Italia. Confermata anche la no tax area fino a 22.000 euro di ISEE. Sono stati introdotti nuovi esoneri parziali dalla contribuzione per studenti con invalidità inferiore al 66%.

Orientamento – Giovedì 8 luglio è in programma “Io studio a Firenze”, giornata dedicata all’orientamento e alla scelta universitaria. Nel corso dell’iniziativa, che si terrà completamente in presenza, sarà possibile visitare le sedi didattiche dell’Università (ore 9.30-16 presso le Scuole dell’Ateneo), ricevere indicazioni sui corsi di studio e le modalità di accesso (ore 9.30-17 presso lo sportello di orientamento in piazza San Marco, 4), conoscere l’offerta formativa e i servizi offerti agli studenti (ore 17 in Aula Magna, sempre in piazza San Marco). La prenotazione è obbligatoria. Info su www.unifi.it