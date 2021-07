Firenze – Sono aperte da oggi le immatricolazioni per i corsi di laurea ad accesso libero (triennali, a ciclo unico e magistrali) dell’Università di Firenze. Il periodo utile per immatricolarsi terminerà il 5 novembre. Il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo sarà, invece, possibile a partire dall’8 settembre (info su www.unifi.it).

I corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di accesso, hanno invece scadenze diverse: vengono indicate nei singoli bandi di ammissione, in corso di pubblicazione su https://ammissioni.unifi.it/INFO/

Già pubblicato il bando per iscriversi alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche: la scadenza per la domanda è il 30 luglio.

Pubblicato anche il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. L’iscrizione è online su www.universitaly.it e si chiude alle ore 15 del 22 luglio. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro il 2 agosto.

La domanda per la prova di ammissione ai corsi di laurea triennali nelle Professioni sanitarie scade il 7 agosto. Mentre è l’8 agosto la scadenza prevista per iscriversi alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e al corso di laurea in Scienze dell’architettura.

Per accedere alla selezione per il corso di laurea triennale in Disegno industriale, la domanda va fatta entro il 9 agosto. Entro la stessa data si può far domanda di partecipare alla prova di ammissione per il corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione.

Bandito anche il concorso per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (scadenza: 10 agosto). Stesso termine ultimo per presentarsi alla selezione per due lauree magistrali: Psicologia del ciclo di vita e dei contesti e Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.

Entro il 13 agosto occorre fare domanda per la prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e per la laurea triennale professionalizzante in Tecnologie e Trasformazioni Avanzate Settore Legno Arredo Edilizia.

Di prossima pubblicazione i bandi per la laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute e per le lauree magistrali delle Professioni sanitarie.