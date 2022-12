Firenze – Assegnata a Luca Bindi, ordinario di Mineralogia e attuale direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, la Neumann Medal, prestigioso riconoscimento della Mineralogical Society of the United Kingdom and Ireland.

Il premio, intitolato alla ricercatrice Barbara Neumann in ricordo dei suoi studi pioneristici sulle argille e sui materiali artificiali, viene conferito per la prima volta a un ricercatore italiano per l’eccellenza della sua carriera scientifica.

Bindi, noto per i suoi studi sui quasi cristalli – materiali a metà tra lo stato cristallino e quello vetroso, di origine extraterrestre e oggi riprodotti in laboratorio – sarà chiamato a tenere nel 2023 una lecture alla Royal Society.

Il suo nome si aggiunge a quello di importanti scienziati del settore come Oelkers, Hawkesworth, Hawthorne, Carmichael, Carpenter e Salje.

Foto: Luca Bindi