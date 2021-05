Firenze – È la stagione della scelta universitaria. Per le future matricole e le loro famiglie l’Università di Firenze organizza l’iniziativa “Un giorno all’Università” – articolata in due pomeriggi di incontri e lezioni -, per informarsi sui corsi, i servizi e le opportunità dei vari percorsi di studi.

Gli appuntamenti si svolgono online, in diretta streaming dal sito www.unifi.it giovedì 27 e venerdì 28 maggio, dalle 14 in poi. Un docente per ogni Scuola terrà una lezione introduttiva su alcune delle tematiche di studio o di ricerca riferite ai diversi corsi di laurea. Durante gli interventi sarà possibile porre domande inviando sms o whatsapp al numero di telefono 3475804905.

Il programma dettagliato è su www.unifi.it/ungiornoaunifi

Le registrazioni video delle lezioni e tutti i materiali informativi su Scuole d’Ateneo e corsi di studio saranno resi disponibili anche dopo l’evento sempre sul sito www.unifi.it