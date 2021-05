Sono quattro i nuovi corsi istituiti dall’Ateneo senese, tre triennali e un corso di laurea magistrale, due dei quali in lingua inglese, che permettono di sviluppare ulteriormente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.Salgono infatti a 18 in totale i corsi erogati in lingua inglese e sono 11 quelli che offrono la possibilità di conseguire il doppio titolo italiano e straniero in collaborazione con altri Atenei europei (Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Romania, Polonia, Federazione Russa e Lituania).L’offerta spazia in tutte le aree disciplinari, con un’attenzione particolare alle proposte negli ambiti di grande attualità, dall’intelligenza artificiale alla diplomazia culturale, dalla sostenibilità ambientale e sociale alle biotecnologie e l’experience design, passando per i corsi più tradizionali in ambito medico, economico, giuridico e umanistico, finalizzati anche alla formazione di figure professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro nazionale e internazionale.Le novità.

Il corso di laurea in “Agribusiness” cambia classe e diventa corso ad orientamento professionale, aumentando in modo consistente i crediti formativi destinati alle attività di laboratorio e agli stage e tirocini in azienda, in collaborazione e sinergia con imprese e mondo del lavoro. Il percorso formativo spiccatamente multidisciplinare copre sia le discipline chimico-biologiche che giuridico-economiche, per formare nuove figure professionali in grado di operare nei vari ambiti della produzione agraria, dalla produzione primaria alla commercializzazione e marketing dei prodotti, dall’utilizzo a fini professionali dei risultati della ricerca e della sperimentazione alla soluzione dei molteplici problemi applicativi in un contesto complesso e dinamico quale quello del settore agricolo.

Il nuovo corso interclasse in “Economics and Management”, prima triennale dell’Ateneo completamente lingua inglese, propone un approccio multidisciplinare allo studio dei processi di gestione aziendale, dei modelli di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa, e delle discipline economiche e statistico-quantitative per formare figure professionali competitive in ambito internazionale. Il corso prevede tre diversi curricula, Banking and Finance, Business and Management, Economics and Social Sciences.

Il corso di laurea magistrale in “Biodiversity, Conservation and Environmental Quality” è l’unico in Italia sui temi della biodiversità, della conservazione e della qualità ambientale a essere proposto in lingua inglese. Permetterà di completare la formazione nelle discipline biologiche acquisita con la laurea in Scienze biologiche o con altre lauree triennali di area naturalistico-ambientale.

Il corso di laurea in “Tecniche audioprotesiche” mira a formare figure professionali altamente qualificate nella riabilitazione delle sordità, ambito nel quale la continua innovazione tecnologica vede l’audioprotesista coinvolto con materiali e metodi riabilitativi e diagnostici sempre più sofisticati per la correzione delle sordità sia infantili che geriatriche.