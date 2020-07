Lido di Camaiore –, ultima arrivata in casa Universo Palestre ed è già tutto pronto per sabato 18 luglio a partire dalle 9.30 alle 18.00 a Lido di Camaiore in via del Secco nei locali dell’ex NewSynergym. Ben 1200 metri quadri di spazi interni con attrezzature all’avanguardia dotate di pc,tv e personal trainer virtuali per gli sportivi più esigenti a cui si aggiungono i 700metri quadrati di esterno.Un importante investimento costiero voluto(la neo società prevede anche una piccola quota di Alessio Nencetti di Synergym), che da tempo voleva aprire in Versilia un punto d’appoggio strategico per i tanti clienti che durante la stagione estiva si trasferiscono in vacanza qui al mare. Una vera e propria scommessa visti i tempi difficili a causa delle restrizioni post Covid che non hanno fatto desistere Nencetti,(aveva visionato anche il Balena di Viareggio),l’imprenditore che a metà degli anni ’80 ha aperto ben quattro palestre Universo a Prato,Montemurlo,Empoli e Pistoia. La titolare dell’Universo Prato,Gianna Meoni ci dice che “la palestra entrerà a pieno regime a settembre e non mancheranno per chi ama forme di allenamento tradizionali i corsi di aerobica,pilates,step e total body jump”. Inoltre durante la stagione invernale all’esterno verrà montata la struttura per il flyng di gruppo una specie di pilates. E non mancheranno nei fine settimana mini workshop ed aperitivi in compagnia di importanti professionisti del settore come il presenter Salvatore Nocerino.