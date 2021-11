Firenze – Uno scriba dei nostri tempi, uno “scrittore per strada” è comparso oggi per le strade di Firenze. Si chiama Walter Lazzarin e viene da Rovigo. Ha fatto tappa nella città del Giglio nel corso di un tour nelle città italiane che lo porterà domani in Piemonte.

Lazzarin trasforma in scrittura immediata ciò che gli si chiede: scioglilingua, raccontini curiosi, lettere d’amore, messaggi in stile letterario etc. Un segno dell’età dei social: l’uso funzionale per comunicare in tempo reale, sempre e immediatamente impoverisce sempre di più la lingua. Ecco che torna il bisogno di uno “scrittore di strada”, per volare più in alto.

Gli scribi erano coloro che sapevano leggere e scrivere ai tempi degli antichi egiziani e dei romani. La grande massa degli analfabeti si rivolgevano a loro per le le loro esigenze pubbliche e private. Non sarà che stiamo lentamente diventando “analfabeti di ritorno”?