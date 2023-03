AREZZO – Appuntamento di prestigio per l’artista aretino Lorenzo Donati, che fino a venerdì 24 marzo 2023 è stato invitato a esporre una sua opera nella collettiva “LèggereLineeLeggère. La visione artistica oltre la realtà dell’oggi” allestita al Museo della Permanente di via Turati 34, a Milano.

La mostra annuale dei soci della Permanente è come sempre dedicata alle problematiche estetiche del mondo contemporaneo. Oltre centocinquanta opere che questa volta hanno come filo conduttore quello della “linea”, intesa come richiamo segnico che esprime l’idea artistica prima ancora della sua realizzazione creativa. Un filo sottile e leggero che lega pensiero, sentimento e forma, sul quale pittori, scultori, architetti e designer si cimentano spesso con importanti esiti.

Per l’occasione Donati presenta la nuova opera tratta dalla serie “Mistero techina”, un acrilico su tela del 2023 in cui emergono le qualità pittoriche dell’aretino, che ha il suo atelier in piazza Signorelli a Cortona e da anni espone con mostre personali e collettive in tutta Italia. Avvicinatosi all’arte fin dagli anni Settanta, Donati porta avanti una carriera densa di riconoscimenti attraverso un linguaggio materico vibrante ed evocativo, in cui la ricerca sull’ambiente incontaminato e l’esaltazione della natura rigogliosa e inviolata trovano puntualmente riscontri positivi di pubblico e critica.

La collettiva nel Museo della Permanente, curata da Angela Maria Capozzi, Carlo Catiri e Massimo Romani e patrocinata dal Comune di Milano, è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Ingresso libero.

www.donatilorenzo.it