AREZZO – Mercoledì 20 aprile 2022 il MANN – Museo Archeologico di Napoli si è arricchito di un’opera contemporanea dell’artista casentinese Sara Lovari.

In concomitanza con la conclusione della grande mostra “Gladiatori”, formata da 160 reperti suddivisi in sei sezioni, si è svolta infatti la cerimonia di donazione di uno dei pezzi che formavano l’installazione collaterale realizzata dell’artista casentinese, intitolata “Gladiatori di carta”. L’opera era stata collocata con il coordinamento dell’architetto cortonese Silvia Neri ed era accompagnata da un video in collaborazione con il performer campano Mauro Maurizio Palumbo, che ha ricevuto tanti apprezzamenti dai visitatori per tutta la durata della mostra principale.

“Gladiatori di carta” ricordava le pesanti armature degli antichi combattenti delle arene, ma grazie a Sara Lovari le varie parti erano realizzate in cartone riciclato, carta per imballaggi, corda, filo di ferro e colla. La loro forma si ricollegava idealmente all’esposizione dei preziosi reperti, ma allo stesso tempo faceva riflettere sull’emergenza sociale dei senzatetto, avvolti nei cartoni nelle lunghe notti fredde: i veri gladiatori dei nostri giorni, che lottano quotidianamente per sopravvivere alla povertà e all’indifferenza.

Il MANN ha ricevuto da Sara Lovari un elmo, che adesso rimarrà visibile in maniera permanente nella sala conferenze e andrà ad arricchire l’originale collezione di arte contemporanea del museo archeologico napoletano.