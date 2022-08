Firenze – Secchio di vernice in mano, alterato, si aggirava in via Cironi nell’area di Rifredi. A segnalarlo alla Polizia Muncipale, alcuni residenti. Alla vista della pattuglia subito intervenuta, l’uomo ha iniziato a urlare, a minacciare di gettare il secchio con la vernice e cercava di scappare. Alla fine è stato bloccato e portato al comando. L’uomo, marocchino di 40 anni, è risultato privo di documenti, irregolare sul territorio italiano con vari decreti di espulsione e con numerosi precedenti per reati relativi allo spaccio di stupefacenti e con una nota di rintraccio della Questura per una notifica del Tribunale di Firenze. Con sé aveva diverse pasticche di sostanze rientranti nella tabella delle sostanze psicotrope la cui detenzione è vietata senza ricetta o prescrizione medica oltre a 100 euro di cui l’uomo non era in grado di giustificare il possesso. L’uomo è stato denunciato per resistenza e spaccio con il sequestro del denaro e delle pasticche.