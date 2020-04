Bagno a Ripoli – Quasi settecento uova di cioccolata donate dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con Unicoop Firenze al personale medico-sanitario dell’ospedale “Santa Maria Annunziata”.

Un modo per ringraziare a nome dell’intera comunità ripolese tutti gli operatori del presidio ospedaliero di Ponte a Niccheri che trascorreranno la Pasqua in corsia, in prima linea nella battaglia al Covid-19. Il “dolce” carico di 672 uova è stato consegnato stamani agli operatori dell’ospedale e sarà distribuito in tutti i reparti.

“Un piccolo dono – spiega il sindaco Francesco Casini – con cui vogliamo ringraziare di cuore tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che in queste settimane stanno lavorando senza sosta per prendersi cura della nostra salute. Saranno in trincea anche il giorno di Pasqua, lontani dalle loro famiglie, e vogliamo dimostrargli la vicinanza di tutta la comunità, facendo seguito a tante iniziative di solidarietà promosse da singoli cittadini, associazioni e aziende. Un grandissimo ringraziamento va ad Unicoop Firenze, ancora una volta sensibile e attenta alla voce dei territori, che con la sua disponibilità ha reso possibile questa iniziativa”.