Firenze Vertice dalla mattina di ieri, intervento dagli Architetti, e poi la notizia che il sindaco convocherà i più grandi urbanisti italiani a Firenze per il futuro della città. Si sta dando da fare il sindaco Nardella, dopo il siluramento dell’assessora Del Re. Anche perché l’interruzione del feeling indubbio che legava l’ormai ex assessora agli ordini professionali richiede la rassicurazione che il Piano operativo non si arenerà. Anzi, ripartirà con delle novità interessanti.

Ad esempio, la stretta sugli studentati, invisi a buna parte dellopinione pubblica cittadina, che li percepisce come invasioni di immobili pubblici che potevano essere destinati a funzioni più legate ai bisogni dei cittadini. Quegli enormi contenitori tasformati in sedi di studenti di lusso e capaci di offrire accoglienze ai ricchi turisti della città non sono mai andati molto a genio ai fiorentini, tant’è vero che il referendum proposto da Firenze Città Aperta con i movimenti e parte dei comitati cittadini ha fatto segnare, sin dal suo esordio un buon successo. altra partita, quella del superamento del limite dei 50 metri quadrati per i frazionamenti, voluto da Del Re sulla base di una ricerca universitaria, ma che vede tiepido lo stesso Pd.

Del resto, il partito ha avanzato ben 22 emendamenti al Poc, senza scordare che uno di questi avanzava la fermata della tramvia da piazza San Marco a via Cavour. Dunque, proprio alle spalle di piazza Duomo. Insomma, si può dire che l’assessora ha perso il posto per poche centinaia di metri. Intanto, il sindaco annuncia una giunta straordinaria a San Miniato, martedì 21 marzo, con i 5 presidenti dei quartieri e i dirigenti dell’urbanistica. Tutto a posto, si procede senza perdere tempo, rassicura Narella, mettendo in campo “15 mesi di governo, 15 priorità per la città”, legate agli ultimi spazi vuoti e alla tutela della visione, la visione che si allarga alla grande Firenze, quella che coinvolge il territorio metropolitano.

Mentre Nardella procede, Cecilia Del Re deve valutare cosa fare. Intanto, fa sapere che l’hanno “chiamata in tantissimi”, sottolinea i giochi di potere che hanno portato alla sua estromissione, prende tempo. Del resto, che non sia stato un semplice fraintendimento sul tram al Duomo o meno, è evidente a tutti. qualcosa stava maturando nelle viscere della maggioranza e nel raporto fra sindaco e assessora, tant’è vero che del Re si era già sentita in pericolo qualche mese fa. Un dato incontrovertibile, anzi due: da un lato, la sua progressiva affermazione di linea politica a volte diversificata risptto a Nardella, dal progressivo incremento dell’Irpef alla riapertura della questione tram al Duomo, dall’altro il fatto che l’aver gettato la “bomba politica” della tramvia non può essere stata una svista.

I motivi per cui lo avrebbe fatto, per qualcuno, è lo smarcamento dalla giunta nardelliana, dove stava diventando un peso all’eventuale candidatura del nuovo sindaco (ruolo in cui molti invece vedono l’assessora al welfare, Sara Funaro) per avere mani libere. Per far cosa è ancora oggetto di dibattito. Da un lato, qualcuno propende per un suo rafforzamento in seno al Pd cittadino con la creazione di una sua corrente e quindi la richiesta di primarie per la corsa a sindaco, qualcun altro ritiene che potrebbe optare per la creazione di una lista civica.

Del Re esce dalla giunta cacciata per le sue idee, con un’uscita che paradossalmente è “a sinistra” (il puntare sul ritorno del ruolo della città pubblica nella presentazione del Poc è molto interessante, tanto che il sindaco ieri davanti agli Architetti ci è tornato sopra parlando di “pubblico che coinvolge il privato”) ma che non taglia i ponti con Italia Viva con alcuni esponenti della quale mantiene contatti.

Insomma campo ampio e altrettanto spazio di manovra. Forse non c’è stata un’ondata di “sostegno popolare”, ma insospettabili, fino ad ora, moti di solidarietà sì.