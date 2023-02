Firenze – Scontro fra la cooperativa logistica CFT e l’Unione sindacale di Base. “Dopo il rifiuto da parte di CFT Cooperativa Logistica di riconoscere l’agibilità sindacale ad USB negando la nomina di un RSA, dopo aver negato una richiesta d’incontro per discutere di serie problematiche come lo stato di crisi e il mancato pagamento della 14° mensilità, CFT supera se stessa e decide di sanzionare disciplinarmente un lavoratore che aveva legittimamente aderito allo sciopero ad oltranza indetto dall’ Unione Sindacale di Base”, si legge nella nota sindacale. .

La fase critica è nata quando i lavoratori, stanchi dello stato di crisi dichiarato dalla Cooperativa CFT, che ha anche prodotto “notevoli tagli di salario e diritti addirittura con la perdita della quota sociale versata che per alcuni ammonta a diecimila euro” secondo quanto detto dall’Usb, “hanno deciso di fuoriuscire dai sindacati confederali ritenuti colpevoli di aver avvallato tutte le scelte della Cooperativa fino all’ultimo verbale di accordo dell’8 Novembre 2022”.

Il 5 Febbraio si è tenuta l’assemblea generale dei soci durante la quale tra le varie votazioni si è svolta anche quella relativa al rinnovo dello stato di crisi. USB ritiene, seguendo quanto raccontato dai lavoratori, che le modalità di voto non siano state adeguate all’importanza della scelta su cui si andava a decidere, ovvero, secondo quanto riportato dai lavoratori “per semplice alzata di mano”, mentre, secondo Usb, data l’importanza delle ricadute anche su salari e diritti dei lavoratori, sarebbe stato necessario indire un referendum in tutte le sedi lavorative dove opera CFT Cooperativa.

Un contesto di drammatica urgenza per i lavoratori in cui, dicono dal’Usb, non si sente una voce decisiva, ovvero quella “della committente Unicoop Firenze la quale non ha mai risposto alle nostre richieste d’incontro”.

“Metteremo in pratica sin da domani tutte le azioni necessarie previste dalla normativa vigente, per tutelare la libertà di sciopero e di associazione sindacale i diritti e il salario dei lavoratori della CFT logistica , che in questi anni hanno subito pesanti tagli alla loro retribuzione e in un contesto attuale dove l’inflazione e il carovita rende povero anche chi lavora, non possiamo più accettare questo stato di crisi”.