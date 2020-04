Firenze – L’Usb, con le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita dell’Ipermercato Panorama del Centro Commerciale i Gigli a Campi Bisenzio, indice una giornata di sciopero per martedì 14 aprile 2020. Lo sciopero riguarderà “ogni turnazione lavorativa prevista e per tutto il personale in servizio”. Il covid non ferma dunque le battaglie sindacali per il lavoro, come si legge nella nota diffusa dal sindacato di base: “Lo sciopero è indetto in virtù della drammatica e interminabile crisi che da anni affligge le lavoratrici e i lavoratori dell’Ipermercato. Ulteriormente negli ultimi giorni si apprende dalla Direzione la volontà di attivare l’ennesima sospensione lavorativa all’interno di un frangente a noi non chiaro, considerato che il punto vendita, in seguito all’emergenza sanitaria, ha avuto un incremento di affluenza rispetto al periodo antecedente”. Pertanto, conclude il sindacato, “Riteniamo tale richiesta insensata”.