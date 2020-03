Firenze – Alla luce del DPCM del 8 marzo 2020, che prevede la chiusura oltre che delle scuole e di altri servizi educativi e sociali, anche la chiusura e la limitazione di Musei e delle Biblioteche, l’Usb torna a sottolineare le proprie posizioni circa la necessità di tutelare i molti lavoratori che, operando in appalto per l’Amministrazione Comunale, saranno sospesi dal servizio. Perciò, in una breve nota diramata oggi, l’Unione sindacale di Base richiede “che venga garantito il pagamento integrale delle eventuali ore di servizio non prestate, causa forza maggiore, per il personale dei servizi in appalto dipendenti dalle Cooperative Sociali e/o Aziende che operano nei vari settori dei servizi comunali”.

Foto d’archivio: lavoratori della scuola in appalto a un’assemblea