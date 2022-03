Firenze – La denuncia parte dall’Usb di Pisa, che raccoglie le informazioni da un gruppo di lavoratori dell’aeroporto toscano, che si sono trovati a caricare, invece di aiuti umanitari, armi. E si sono rifiutati di farlo. Sabato 19 l’Usb convoca una manifestazione contro la guerra al Galileo Galilei.

“Dal Cargo Village sito presso l’Aeroporto civile partono voli “umanitari”, che dovrebbero essere riempiti di vettovaglie, viveri, medicinali e quant’altro utile per le popolazioni ucraine tormentate da settimane da bombardamenti e combattimenti. Ma non è così – si legge nella nota – quando si sono presentati sotto l’aereo, i lavoratori addetti al carico si sono trovati di fronte casse piene di armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi”.

Di fronte a ciò, i lavoratori si sono rifiutati di caricare il cargo. “Questi aerei atterrano prima nelle basi USA/NATO in Polonia, poi i carichi sono inviati in Ucraina, dove infine sono bombardati dall’esercito russo, determinando la morte di altri lavoratori, impiegati nelle basi interessate agli attacchi”. Continua la nota. Alla denuncia dall’Usb, ha fatto seguito la mobilitazione delle due consigliere regionali Irene Galletti e Silvia Noferi, che annunciano un’interrogazione alla Giunta per ottenere una parola di chiarezza: “Apprendiamo da fonti sindacali vicine ai lavoratori dello scalo aeroportuale civile di Pisa la notizia relativa ad aiuti umanitari in transito presso il cargo village, e destinati all’Ucraina, contenenti, invece che vettovaglie, medicine ed altri generi di conforto, armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi”, dichiarano le due esponenti del Movimento. “Un carico- aggiungono- che i lavoratori non si aspettavano di dover maneggiare e che ha spinto alcuni di loro a rifiutarsi di imbarcare i velivoli in partenza per le basi Nato in Polonia”. Galletti e Noferi parlano di “terremoto politico” qualora la notizia dovesse essere confermata, anche in ragione della manifestazione di sabato scorso a Firenze con la quale le istituzioni si sono mobilitate per chiedere la pace.

Le due consigliere chiedono dunque conto della questione al sindaco di Firenze, Dario Nardella, in quanto promotore della manifestazione di sabato scorso, ma in particolare al governatore della Toscana, Eugenio Giani, per conoscere quale “giudizio esprime al riguardo”. D’altronde, accusano Galletti e Noferi, “non si può essere pacifisti a corrente alternata e nemmeno fingere che i 30 milioni impegnati nella scorsa legislatura per migliorare i collegamenti ferroviari con la base militare di Camp Darby, dove sono stanziate e operano truppe statunitensi, non servano anche ad operazioni simili. Opera che tra l’altro è costata l’abbattimento di migliaia di alberi in un’area di parco, poi costretta anche a modifiche paesaggistiche di rilievo”.

Intanto arriva la precisazione del Covi, il comando operativo interforze: il materiale bellico non era catalogato come umanitario.

Solidarietà e vicinanza ai lavoratori anche dai parlamentari di Alternativa.