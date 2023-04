Firenze – Hotel fiorentini pieni, con un tasso di occupazione tra il 99 e il 100%. Vacanze pasquali che già stanno registrando arrivi a partire da sabato primo aprile. Unica nuvola all’orizzonte il fattore meteo, che potrà influenzare positivamente o meno la permanenza degli ospiti. Nonostante l’aumento delle tariffe rispetto al 2022, le prenotazioni sono significative anche per il periodo maggio-ottobre. Gli arrivi dei turisti stranieri, già più numerosi sin dall’inizio dell’anno con un incremento inaspettato nel mese di febbraio, supereranno quelli degli italiani. Queste le tendenze registrate da CNA Turismo per una stagione che si preannuncia molto positiva.

“Il comparto è ottimista, forte anche del periodo appena trascorso che, a fine marzo, ha fatto registrare un 50% di room nights in più vendute rispetto al medesimo periodo del 2022 per gli hotel a 3-4 stelle e un +35% per i 5 stelle” spiega Paola Lorenzini, coordinatore di CNA Turismo Firenze

Anche il territorio circostante a Firenze si animerà in modo significativo sia grazie alle gite fuoriporta dei fiorentini che raggiungeranno le città d’arte più vicine e gli antichi borghi della Toscana. Attività all’aperto ed esperienze animeranno infatti l’offerta dei numerosissimi agriturismo, B&B, residence, dimore storiche e castelli che caratterizzano tutto il territorio, ricchissimo di tradizioni artigianali, cantine e tanto cibo di qualità. Senza dimenticare la capillare offerta culturale, museale, architettonica e naturale che offre la nostra regione.

“Per quanto riguarda invece le vacanze dei fiorentini va forte l’estero – informa Giancarlo De Leo presidente CNA Turismo Firenze e direttore tecnico di Baiana Tour Operator – Per le rotte intercontinentali una tendenza molto accentuata è quella verso il Giappone con gruppi già partiti per assistere alla fioritura dei ciliegi, ma anche gli Stati Uniti sono sempre molto richiesti. Sul raggio più breve tanto Egitto con una netta ripartenza delle crociere sul Nilo”