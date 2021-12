Firenze – Primo giorno di campagna vaccinale pediatrica in Toscana, sono 750 i bimbi fra i 5 e gli 11 anni che saranno vaccinati nel corso della giornata, di questi al Mandela Forum sono 176. Alle ore 9 di oggi, giovedì 16 dicembre, le prenotazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, effettuate sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it , sono state 18.587.

In Toscana la campagna partita oggi interesserà 215mila bambini, di cui circa 6mila estremamente vulnerabili e portatori di particolari fragilità. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi di Pfizer pediatrico (Comirnaty ) a distanza di 21 giorni l’una dall’altra. Le prime 90mila dosi sono arrivate ieri mattina nella sede dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi e distribuite in maniera proporzionale alle Aziende sanitarie e ai pediatri di famiglia (che li potranno ritirare tramite le farmacie convenzionate). Per i bambini particolarmente fragili è stata istituita una rete vaccinale dedicata, che fa riferimento alla rete pediatrica regionale ed è coordinata dal Meyer. I bambini vulnerabili vengono chiamati direttamente dai Centri che li hanno in cura. La prenotazione sul portale regionale è necessaria per fissare l’appuntamento presso gli hub territoriali prescelti. Chi volesse, invece, ricorrere al pediatra di libera scelta dovrà concordare direttamente con il professionista di proprio riferimento.

Per quanto riguarda l’inizio della campagna vaccinale, è la Pimpa, la cagnolina bianca con grandi pallini rossi nata dalla matita di Altan, a vaccinarsi per prima al Mandela Forum di Firenze, conl’amico Armando, in veste di infermiere, a vaccinarla sorridente e piena di vita, nella vignetta che Altan ha disegnato, a titolo gratuito, per la campagna della Regione Toscana.

E’, dunque, la Pimpa ad accogliere i bambini negli hub territoriali, dove ogni azienda sanitaria ha allestito ambienti confortevoli e giocosi, dove poter anche disegnare e colorare in attesa del vaccino, con la collaborazione di numerose associazioni di volontariato del territorio. Inoltre, a conclusione del ciclo vaccinale, quando sarà somministrata la seconda dose di richiamo, i bambini riceveranno in dono un gadget: una morbida calamita coloratissima della Pimpa, mascotte della campagna.

L’iniziativa vede la stretta collaborazione con Unicoop Firenze, che ha fatto da tramite con il fumettista Altan, che si è reso subito disponibile anche per il suo legame con il Meyer: è recente infatti l’inaugurazione del Family Center, una struttura, pensata e realizzata per accogliere le famiglie con bambini o adolescenti in procinto di ricovero, dove è stata allestita una sala di attesa interamente dedicata alla cagnolina a pois più amata dai bambini, la Pimpa appunto.

“La Pimpa sarà la mascotte della nostra campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta ai bambini – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – sono grato ad Altan per la sua generosa disponibilità e per avere subito manifestato il suo pieno sostegno a questa campagna, che abbiamo curato in ogni dettaglio. Insieme alle aziende sanitarie abbiamo individuato gli hub dove poter vaccinare i bambini, creando ambienti adatti a loro e soprattutto confortevoli. E in questo senso la Pimpa ci è stata di aiuto. Non poteva mancare. I bambini la amano molto e il suo mondo fantastico è ben presente nella vita quotidiana di tante famiglie. Ringrazio anche Unicoop Firenze, sempre al nostro fianco, per averci aiutato ad allestire questi spazi in tempi record, e tutte le realtà associative, che hanno collaborato con noi nel rendere speciali gli ambienti, dedicati ai nostri bambini, tramite il supporto dei nostri stessi operatori sanitari. In Toscana – conclude – abbiamo un indice di contagio che è di 130-140 ogni 100mila abitanti, per i bambini è tre, quattro volte di più. Fino ai 12 anni l’indice, stamattina, supera addirittura 450. La vaccinazione dei bambini è importantissima”.

“Chi fa squadra vince – dichiara l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – Non dobbiamo, però, abbassare la guardia: serve un nuovo scatto. Per cercare di correre più del virus dobbiamo, da una parte, accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione, da quella pediatrica alla somministrazione delle prime e le terze dosi, che servono a irrobustire il livello di protezione; dall’altra, dobbiamo essere prudenti e rispettare le regole”.

Daniela Mori di Unicoop Firenze commenta: “Oggi presentiamo l’allestimento dell’hub pediatrico al Mandela Forum, dove abbiamo proposto la Pimpa di Altan per accogliere i bambini che vengono a fare il vaccino. Come Coop, siamo convinti che dal Covid non si esce da soli: vanno in questa direzione tutte le nostre azioni per sconfiggere la pandemia, una pandemia che non possiamo permetterci soprattutto dal punto di vista sanitario ma anche da quello sociale ed economico. Come ha detto il premier Draghi, il vaccino è essenziale per continuare a tenere aperta l’economia, le scuole, i luoghi della socialità”.

“È importante sensibilizzare i bambini e le famiglie sulla campagna vaccinale – sottolinea l’assessora al welfare ed educazione del Comune di Firenze e presidente della Società della Salute di Firenze Sara Funaro – e lo faremo attraverso le scuole. Il vaccino è l’unica arma contro il Covid e vaccinare i bambini vuol dire proteggerli dal virus e proteggere, oltre che la loro salute, anche quella delle persone intorno a loro. Vaccinarsi è un grande atto di responsabilità collettiva che significa voler bene a se stessi e alla comunità alla quale apparteniamo. Grazie agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo spazio bello e accogliente per vaccinare i bambini al Mandela”.

“Sono felice che la Pimpa possa aiutare i bambini ad affrontare questo passaggio, che per loro può essere delicato, con più serenità, più gioia e più tranquillità – fa sapere Altan nel suo video messaggio, realizzato per l’occasione -. Ho sempre trovato che la Pimpa più che un personaggio sia una compagna di giochi per i bambini. In questo caso, che sia con loro è una bella cosa. Vedo che il vaccino fa impressione anche ai più grandi e agli anziani come me, per cui aiuta tutto quello che serve a rendere la cosa più semplice. La Pimpa fa stare insieme tutto: gli oggetti, gli animali, i suoi amici, il sole, la luna. Sempre di più, in questo caso, è importante che siano i bambini a stare insieme a lei”.

All’inaugurazione della campagna vaccinale pediatrica hanno partecipato, fra gli altri, il direttore generale dell’Asl centro Paolo Morello Marchese e il presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze Luigi Salvadori.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco e dell’associazione della polizia municipale a riposo.