Firenze – Il Mandela Forum proseguirà la sua attività di hub vaccinale fino al 1° dicembre. Questo per evitare possibili contraccolpi psicologici per chi si è vaccinato lì. E’ stato il presidente della Regione Eugenio Giani a dirlo, sottolineando anche che verranno valutate giorno per giorno le modalità migliori affinché tutti possano fare il vaccino. “Non possiamo però – ha aggiunto – nemmeno continuare a tenere aperte strutture che hanno un potenzialità di vaccinazione di più di 4mila persone quando ieri in tutta la Toscana si sono vaccinati non più di 5-6mila persone. In Toscana sono 630mila le persone che non hanno neanche una dose di vaccino. Di questi, escludendo gli under 12 e chi non può vaccinarsi per motivi di salute, 200mila sono no vax e tra loro il virus circola”.