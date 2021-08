Firenze – Continua il successo del camper di GiovaniSìVaccinano. Dopo il boom a Follonica, oggi tappa a Capalbio dove tanti sono i giovani – e anche i meno giovani – a mettersi in fila per vaccinarsi.

“Sono molto contento del grande successo riscosso – ha commentato il presidente Eugenio Giani – ero sicuro di questa risposta da parte dei cittadini più giovani e ringrazio il consigliere Bernard Dika per la passione con la quale sta portando avanti il progetto insieme a GiovaniSì. Visto l’esito così positivo, stiamo lavorando insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella perché a conclusione del percorso sulla costa toscana, a fine agosto si possa portare il camper a Firenze in Piazza della Signoria”.

Tanti anche oggi i minorenni che si sono presentati al camper accompagnati dai propri genitori come Davide, 12 anni o Roxana che è riuscita a vincere la paura dell’ago guardando vaccinarsi il suo coetaneo Davide.

Presenti a ringraziare i tre giovani infermieri, il medico e i volontari della Croce rossa di Capalbio, insieme a Bernard Dika anche il vicesindaco di Capalbio Giuseppe Ranieri, l’assessore Gianfranco Chelini e la direttrice Asl di zona Roberta Caldesi.