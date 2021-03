Firenze – Uno degli imperativi per il successo della campagna vaccinale in atto è la celerità. “Iniziamo il prima possibile a vaccinare al Mandela Forum anche gli over 80 in buone condizioni di salute e autonomia, oltre alle persone fragili come da indicazioni ministeriali, e facciamolo in sostegno ai medici di famiglia, così velocizziamo la campagna di vaccinazione anti Covid e diamo risposte più rapide ai cittadini più anziani”, è la proposta che fa il sindaco Dario Nardella.

“Il Mandela Forum si è rivelato il centro più efficiente della Regione nella campagna vaccinale – spiega il sindaco -, un modello che può essere replicato anche per la vaccinazione agli over 80, che attualmente vengono vaccinati presso i medici di famiglia. L’Hub vaccinale del Mandela è un’ottima struttura con un’organizzazione efficiente e consentirà di aumentare la capacità vaccinale dei cittadini più anziani affiancandosi al lavoro dei medici di base, che svolgono un ruolo prezioso anche in questa fase poiché hanno un rapporto diretto con i pazienti e una conoscenza approfondita del loro stato di salute, che è molto importante per effettuare le vaccinazioni”.