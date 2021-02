Firenze – Parte oggi, lunedì 15 febbraio, la campagna per la vaccinazione degli over 80 anti-covid. I primi vaccini agli ultraottantenni toscani sono somministrti dai propri medici di famiglia. Saranno 14, come informa la Regione, i medici che, distribuiti in 12 studi medici in tutte le province, daranno il via oggi al Vaccine Day dedicato agli over80. Oggi vengono distribuite 84 fiale di vaccino per medico: si tratta dello Pfizer-BioNTech, e una fiala prevede sei dosi. E’ questo infati al momento il vaccino raccomandato, insieme a Moderna, per la fascia d’età oggetto della campagna.