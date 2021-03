Firenze – Ripartito stamani, mercoledì 10 marzo, il portale per la prenotazione dei vaccini. “C’è stato un problema tecnico – scrive in un post su Fb il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – ora risolto”. La prenotazione sul portale può essere fatta dai nati tra il 1941, e il 1944, e il personale scolastico e universitario, oltre al personale delle froze armate e alle forze dell’ordine. Il link al portale è https://prenotavaccino. sanita.toscana.it. Per gli ultraottantenni, ricorda il presidente del consiglio regionale, non occorre alcuna prenotazione, saranno contattati direttamente dai medici di medicna genrale.