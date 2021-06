Firenze – Boom di coppie di promessi sposi in Toscana che hanno chiesto – stamani, primo giorno – di poter prenotare il vaccino anti Covid in vista delle nozze imminenti. Secondo fonti della Regione sono state ben 500 le coppie in attesa di matrimonio che hanno contattato il call center Covid per sfruttare questa opportunità avviata nella campagna vaccinale e che oggi ha avuto il suo debutto. La prima coppia che ha telefonato è di Firenze, lui ha 29 anni, lei 27 anni. Al centro Covid, dove lavorano 40 operatori (numero 055-9077777 attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) i promessi sposi devono comunicare i propri dati tra cui gli estremi delle pubblicazioni. Poi le Asl li richiameranno per la data della prenotazione. Il giorno del vaccino sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni. (ANSA)