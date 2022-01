Firenze – Apre sabato 8 gennaio l’Hub ai Fraticini della Croce Rossa in via dei Massoni 19, sopra la collina di Careggi. La copertura iniziale sarà di mille dosi al giorno con possibilità di crescere fino a 2000. Nell’ex ospedale in via dei Massoni, gli ampi spazi della struttura consentiranno un’accessibilità adeguata già a partire dai due ampi parcheggi per la sosta (è raccomandato comunque di non arrivare troppo in anticipo per non ingolfare la viabilità interna). L’Hub ai Fratinici è disponibile per le terze dosi programmate e il centro vaccinale sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8.30 alle 21.30.

I box di postazione collocati al primo piano della struttura, saranno 7 ma potranno crescere nel numero contestualmente all’aumento delle somministrazioni che sarà valutato progressivamente a partire dalla prossima settimana. Sarà interamente Croce Rossa tutto il personale dall’accoglienza alla somministrazione delle dosi, medici, infermieri e altri operatori dell’Hub.

La struttura ospita già un reparto Covid il cui accesso è collocato dalla parte opposta, in via dei Massoni 21, rispetto all’ingresso per le vaccinazioni.

L’Hub ai Fraticini aggiunge un altro spazio importante alla campagna vaccinale. In questa settimana ha preso il via anche l’Hub di Figline e Incisa con una copertura di 700 dosi al giorno. Altre aperture importanti sempre sul territorio della provincia fiorentina, sono già in programma per la prossima settimana.