Firenze – Da venerdì 7 gennaio, in Toscana è possibile prenotare la terza dose ‘booster’ di vaccino contro il Covid19 anche per chi ha tra i 12 ed i 15 anni di età, come da indicazioni ministeriali. Le somministrazioni inizieranno lunedì 10 gennaio. Dunque tutti i cittadini con più di 12 anni possono già prenotare il proprio richiamo vaccinale.

Sempre da lunedì 10 gennaio tutte le dosi booster potranno essere somministrate a distanza di 4 mesi (non più 5, come in precedenza) dalla fine del ciclo vaccinale primario, prenotabili fin da ora. Il portale dove poter prenotare è per tutti http:\\prenotavaccino.sanita.toscana.it.