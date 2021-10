Chi ha diritto alla terza dose (come chi deve effettuare il primo ciclo vaccinale) può rivolgersi anche alle farmacie e parafarmacie toscane, che hanno confermato la loro disponibilità a effettuare le prenotazioni e a fornire informazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle dove si effettuano anche le somministrazioni. Questo servizio rivolto a tutti, offerto dalle farmacie, che sono diffuse in modo capillare sul territorio, può essere particolarmente utile, in questa fase, alle persone più anziane, che hanno poca familiarità con gli strumenti digitali.

Intanto per quanto riguarda il personale sanitario, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, ha ricevuto questa mattina la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid presso il Nelson Mandela Forum. “Ritengo molto importante che il nuovo ciclo di vaccinazione sia stato esteso molto presto anche al personale sanitario. E’ l’unico modo per garantire piena sicurezza a coloro che lavorano in ospedale e stanno ogni giorno a fianco dei pazienti più fragili. Da parte dei medici si sta già registrando, come naturale, un’ampia adesione che continuerà anche nelle prossime settimane, rispettando le tempistiche di attesa prefissate dopo la seconda dose. Siamo fiduciosi che, continuando a proteggere tutta la popolazione e mantenendo alti i livelli di immunità dal virus, potremo ritrovare una condizione di normalità sempre più vicina a quella del passato”. Ricordiamo che dallo scorso 11 ottobre è stato dato il via alla prenotazione della terza dose, tramite il portale online regionale, anche a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, se hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

Over80

Per le persone che hanno più di ottant’anni la Regione Toscana ha predisposto quattro modalità multicanale di vaccinazione, già a partire dallo scorso 4 ottobre, quando anche per loro è partita la somministrazione della terza dose.

I canali messi a loro disposizione sono:

il medico di medicina generale: in questo caso si può contattare direttamente il proprio medico oppure effettuare la richiesta sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, cliccando sulla formella “Mi vaccino dal mio medico”;

le farmacie;

gli hub e centri vaccinali: in questo caso gli over80 possono andare direttamente al centro vaccinale senza prenotazione oppure prenotare sul portale online regionale nello spazio loro dedicato;

la vaccinazione a domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, qualora siano impossibilitati a muoversi.

Ospiti e personale delle Rsa

Gli ospiti sono vaccinati in Rsa mentre il personale è vaccinato sia in Rsa o presso i centri vaccinali, dopo aver effettuato la prenotazione sul portale online regionale nell’apposita formella dedicata.