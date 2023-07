Vaglia – Una girandola di colori, natura incontaminata e paesaggi suggestivi. Il territorio di Vaglia, inconfondibile nella sua bellezza, diventa protagonista del primo contest fotografico “Immagini del nostro territorio in estate” organizzato dalla Pro Loco di Vaglia, con il patrocinio del Comune, e pensato per i bambini e i ragazzi che fino al 20 agosto possono inviare le loro fotografie per partecipare a questa divertente e giocosa sfida.

“L’obiettivo principale del contest è quello di stimolare la conoscenza del territorio e del paesaggio di Vaglia, un valore aggiunto che sappiamo essere sempre più apprezzato da visitatori e turisti, ma alcune volte poco conosciuto dai nostri più giovani concittadini- commenta Leonardo Borchi, sindaco di Vaglia- Siamo inoltre curiosi di conoscere il loro punto di vista, spesso originale e sorprendente, e siamo sicuri che questo ci aiuterà a fare sempre meglio e di più per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio”.

Il contest fotografico si rivolge ai bambini tra i 7 e i 10 anni, e ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, e in ciascuna delle due categorie saranno premiati i primi tre vincitori. Inoltre, le dieci fotografie selezionate dalla giura per ciascun gruppo saranno esposte in una mostra fotografica in programma a Vaglia, in Piazza Corsini, il 2 e 3 settembre in occasione della manifestazione “Festa della Mora del Bosco e dei suoi Frutti”, durante la quale avverrà anche la premiazione dei vincitori.

Il regolamento completo è consultabile sul sito della Pro Loco di Vaglia, www.prolocovagliamugello.com