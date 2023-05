Vaglia – Il Comune di Vaglia è sempre più digitale. Il Comune ha infatti avviato la realizzazione della Piattaforma Notifica Digitali (Misura 1.4.5) dimostrando ancora una volta il proprio impegno per un futuro proiettato verso l’innovazione tecnologica.

“La Piattaforma Notifiche Digitali rappresenta un importante strumento per la gestione delle comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività dell’ente, ma è soprattutto una vittoria per i cittadini.” spiega Roberto Rossi, assessore ai Servizi Informatici “Infatti, grazie alla nuova piattaforma, i cittadini potranno accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo in qualsiasi luogo e momento, tramite diversi canali: dall’app IO o dalla propria PEC, ricevendo un avviso via email o sms”.

La Piattaforma Notifiche Digitale nasce con l’obiettivo di innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità offerte dal digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute degli enti.

In particolare, intende semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso i cittadini e le imprese, offrendo loro nuove opportunità per l’esercizio dei propri diritti e l’adempimento dei propri doveri.

“Il Comune di Vaglia è fiero di essere all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative, dimostrando la propria attenzione nei confronti dei bisogni dei cittadini e la volontà di migliorare i servizi offerti. La nuova piattaforma- conclude l’assessore Rossi- rappresenta solo il primo passo di un percorso di innovazione che porterà il Comune di Vaglia ad essere sempre più proiettato verso il futuro”.