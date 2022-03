Vaglia – Anche Vaglia manifesta per la pace e a sostegno del popolo ucraino aggredito dall’invasione russa. Dopo le numerose manifestazioni di solidarietà alle donne e agli uomini ucraini sparse in tutto il mondo, anche il comune di Vaglia farà sentire la propria voce di dissenso alla guerra e di vicinanza al popolo ucraino. L’appuntamento è per sabato 5 marzo, alle ore 15 in piazza Corsini, dove si terrà un sit in con letture, musiche e interventi liberi da parte delle cittadine e dei cittadini che vogliano esprimere riflessioni e pensieri.

“In queste ore drammatiche, in cui Putin ha passato la linea invisibile ma concreta della ragionevolezza e del rispetto delle regole, tutti noi dobbiamo essere solidali con il popolo ucraino contro la sopraffazione, la prevaricazione dei diritti, la logica della prepotenza, e determinati a contrastare l’arroganza di Putin” afferma il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi.

“Dobbiamo protestare nelle piazza per vincere l’indifferenza, per testimoniare solidarietà al popolo ucraino e per incentivare la contrarietà alla guerra del popolo russo- continua il Sindaco – perché se forse era prevedibile l’inizio della tragedia, non se ne conosce però l’esito finale, e per questo invito tutti i nostri concittadini al sit in di sabato. È un gesto simbolico ma importante per esprimere la nostra posizione, a fianco della pace, della libertà e della solidarietà”.