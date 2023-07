Firenze – Ritorna anche quest’anno l’imperdibile appuntamento estivo con “Cinema in campo”, la rassegna gratuita di film sotto le stelle promossa dal Comune di Vaglia, che si terrà dal 5 al 22 luglio nelle frazioni di Bivigliano e Pratolino per terminare a Vaglia.

Nello specifico, saranno nove le pellicole di film proiettate nelle rispettive piazze delle due frazioni e infine a Vaglia, e che promettono di accontentare i gusti di tutti per tre settimane di grande cinema.

Si comincia a Bivigliano in piazza Don Castelli mercoledì 5 luglio, per proseguire la settimana successiva a Pratolino ai giardini pubblici di piazza Demidoff, per concludersi in piazza Corsini a Vaglia sabato 22 luglio.

Tra i film in programma: “La forma dell’acqua” di Guillermo de Toro, “La cena perfetta” di Davide Minnella, “Frozen II”, “Belfast” di Kenneth Branagh e “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer.

Tutte le proiezione inizieranno alle ore 21.30

CINEMA IN CAMPO A BIVIGLIANO

Mercoledì 5 luglio, Petit Maman di Celine Sciamma

Venerdì 7 luglio, La forma dell’acqua di Guillermo de Toro

Domenica 9 luglio, Il piccolo yeti di Jill Culton

CINEMA IN CAMPO A PRATOLINO

Mercoledì 12 luglio, La cena perfetta di Davide Minnella

Venerdì 14 luglio, Il corsetto dell’imperatrice di Marie Kreutzer

Sabato 15 luglio, Frozen II della Disney-Pixar

CINEMA IN CAMPO A VAGLIA

Mercoledì 19 luglio, Nezouh-Il buco nel cielo di Soudade Kaadan

Venerdì 21 luglio, Belfast di Kenneth Branagh

Troppo cattivi della Dreamworks