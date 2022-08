Ma ci sarà spazio anche per la musica, l’intrattenimento, i laboratori per bambini, le mostre di artisti locali e un’escursione sulle colline intorno a Vaglia.

Protagonista assoluta della due giorni è la mora di rovo, declinata in mille ricette della tradizione oppure rinnovata dalle abili mani degli abitanti. Non solo le immancabili marmellate, ma anche la crostata, il rotolo, ovvero la torta della nonna con le more al posto della crema, fino al nardone, un dolce tradizionale fatto con il pane raffermo che, invece della frutta secca, ha nell’impasto le more fresche del bosco. Senza dimenticare la sbrilosona di more, i succhi e lo sciroppo con dentro le more intere che può adornare gelati, aperitivi e cheesecake.

Oltre alla mora e ai frutti di bosco, si potrà gustare anche i piatti tipici del territorio. Saranno infatti presenti due stand gastronomici, uno gestito della Pro Loco di Vaglia in collaborazione con le associazioni locali, che proporrà i tortelli e le specialità alla brace, mentre il secondo a cura del Mercato in Transizione farà scoprire degli squisiti piatti vegetariani a base di verdure a chilometro zero.

Anche quest’anno non può mancare la musica che, dopo l’Irlanda, i Balcani, l’America Latina e il Salento delle scorse edizione, ci porterà nel Nord America con il blues, il jazz e il rock fino alla canzone di protesta e alla musica popolare, sempre tenendo un piede nel nostro territorio.

La prima esibizione musicale, prevista per sabato 3 settembre alle ore 19, ripropone il messaggio pacifista di Bob Dylan nella cultura popolare degli anni Sessanta e Settanta con la band Appennine Americoustics, per proseguire con il blues e le canzoni popolari della Tennessee Rose Blues Band mentre alle ore 21 è la volta di Federico Fiumani Diaframma in “Confidenziale”, un viaggio in forma di concerto nella musica e nella storia dei Diaframma, con Luca Cantavano al piccolo bass.

Domenica 4 settembre, sarà il momento di spaziare da New Orleans alla rive del Mississippi grazie alle esibizioni della Sound Street Band e della Mojo Blues Band per terminare alle 21 con la migliore tribute band dei Led Zeppelin, Norge & friends.

Numerosi e divertenti anche i laboratori per i bambini di tutte le età. Come il corso di decorazione su terracotta, o i laboratori su come dipingere con il riso colorato o costruire gli archi.

Dalle ore 10 alle 21 di entrambi i giorni saranno visitabili le mostre delle opere realizzate da artisti locali, mentre sabato alle ore 8:30 si terrà il Raduno Gravel, gara ciclistica valida per il campionato provinciale organizzata dal gruppo “Quelli di Pratolino” (Per info Simone 3388878027).

Infine, domenica 4 settembre alle ore 9:15, è possibile partecipare all’escursione sulle colline intorno a Vaglia con la visita alla Pieve di San Pietro e la scoperta delle antiche ville padronali (Per info Gabriele 3476226835).

L’evento è organizzato dal Comune di Vaglia, dalla Pro Loco Vaglia Mugello, dal circolo Arci di Bivigliano con il supporto dei commercianti e delle associazioni di Vaglia.