Ma ci sarà spazio anche per l’intrattenimento, i laboratori per bambini, le mostre di artisti locali e un’escursione sulle colline intorno a Vaglia. Infine, tra le novità di quest’anno, la mostra fotografica allestita in piazza Corsini con le opere inviate dai bambini e ragazzi al primo contest fotografico “Immagini del nostro territorio in estate”, a cui seguirà la premiazione dei vincitori.

Protagonista assoluta della due giorni è però la mora di rovo, declinata in mille ricette della tradizione oppure rinnovata dalle abili mani degli abitanti. Non solo le immancabili marmellate, ma anche la crostata e il rotolo, ovvero la torta della nonna con le more al posto della crema. Senza dimenticare la sbrilosona di more, i succhi e lo sciroppo con dentro le more intere che può adornare gelati, aperitivi e cheesecake.

Oltre alla mora e ai frutti di bosco, si potranno gustare i piatti tipici del territorio, come i tortelli mugellani al sugo di cinghiale, carne alla brace, porchetta, formaggi ma anche piatti vegetariani a chilometri zero, brigidini, bomboloni e altre leccornie, grazie agli stand gastronomici, uno gestito dalla Pro Loco di Vaglia e l’altro dal mercato contadino.

Anche quest’anno non può mancare la musica che, dopo l’Irlanda, i Balcani, l’America Latina e il Salento delle scorse edizione, ci farà scoprire la magia del blues con Keki Andrei Project e il gruppo Blue Whiskey Tales, ma ci sarà spazio anche per le sonorità della musica dance con Susy Q, per poi passare a Terra Di Nessuno, la tribute band di Francesco De Gregori e cantautori italiani; e ancora Norge, la migliore tribute band dei Led Zeppelin, per la seconda volta alla Festa della Mora, H30 e Pulsar, la street band di percussioni ricavate da materiale riciclato, il Gran Cantagiro Barattoli e la Filarmonica di Vaglia che sfilerà lungo le vie del paese.

Numerosi e divertenti anche i laboratori per i bambini di tutte le età. Come il laboratorio creativo “Costruire gli archi” a cura del Mastro Arcaio Pierantonio o la dimostrazione di intreccio a cura di Annamaria Gramigni. Dalle ore 10 alle 21 di entrambi i giorni saranno visitabili le mostre delle opere realizzate da artisti locali, mentre dalle 10 alle 20 si terrà la mostra didattica “Il colle degli asinelli”, che prevede delle vere e proprie passeggiate con gli amici a quattro zampe.

E poi ancora, Le Marionette di Raul, spettacolo realizzato da un marionettista doc, la mostra di giochi in legno di Massimiliano Aiazzi e il Drum Circle di Giorgia Ciannamea.

Non mancherà nemmeno la possibilità di vedere o partecipare alle esibizioni di skateboard, grazie alla Scuola di Skateboard ASD RedPark di Borgo San Lorenzo, o partecipare domenica 3 settembre dalle 8.30 al cicloraduno non agonistico- il cui ricavato andrà in beneficenza- aperto ai tesserati Uisp e FCI (Per info Simone 3388878027).

Sempre domenica, dalle 11.30 alle 12.30, per gli amanti delle quattro ruote è in programma l’Auto D’Epoca Tour, la sfilata per le vie del paese di auto d’epoca, a cura dell’associazione “Topolino Club Firenze”.

noltre, domenica 3 settembre alle ore 9:15, è possibile partecipare all’escursione sulle colline intorno a Vaglia con la visita alla Pieve di San Pietro (Per info Gabriele 3476226835).

Infine, la due giorni di festa terminerà con i tradizionali fuochi d’artificio, domenica 3 settembre alle 23.30, in piazza Corsini.

L’evento è organizzato dal Comune di Vaglia, dalla Pro Loco Vaglia Mugello, dal circolo Arci di Bivigliano con il supporto dei commercianti e delle associazioni di Vaglia.