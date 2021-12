Abetone – Una valanga staccatasi a 1600-1700 metri di altezza in località Lago Nero ha fatto a lungo temere che vi fossero persone coinvolte. “Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime”, ha precisato il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti. Sono intervenuti due elicotteri della Protezione civile e le ricerche si sono protratte a lungo: “Secondo quanto mi risulta ed è stato ricostruito finora, la valanga potrebbe esser stata causata dal distacco di neve fresca avvenuto dopo il passaggio di uno snowbordista – ha spiegato il sindaco Danti all’Ansa – Poiché è una zona impervia e non è servita da impianti di risalita, è difficile che ci vadano persone a fare sport in quel punto, a parte chi ci va a praticare lo sci fuori pista”.

La preoccupazione su eventuali vittime era dovuto al fatto che la località non è servita da impianti sciistici ma può essere raggiunta a piedi da praticanti il fuori pista o con sci o con snowboard. Oltre al Soccorso Alpino, al quale in una prima fase risultavano persone coinvolte, sul posto ci sono i vigili del fuoco per escludere la totale presenza di dispersi.

“Seguiamo attentamente l’evoluzione della situazione e restiamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo attraverso la Protezione civile regionale, qualora si presenti la necessità. Ci confortano gli ultimi aggiornamenti che escludono il coinvolgimento di persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riguardo alla valanga che si è staccata in località Lago Nero sull’Abetone.

“In questo momento, in cui sono impegnati uomini e mezzi addetti alle attività di soccorso e bonifica – aggiunge Giani – esprimo la mia personale vicinanza e quella della Regione Toscana ai territori e alle comunità interessate dall’evento”.