Firenze – Il prefetto Valerio Valenti se ne va al Viminale, nominato nuovo capo Immigrazione. Al suo posto giunge Francesca Ferrandino, che proviene dalla carica di Capo Dipartimento delle libertà civili e immigrazione. Uno scambio di ruolo deciso dal Ministero degli Interni, insieme ad altri cambiamenti di prefetti a lavorare vello nazionale.

“Congratulazioni e buon lavoro a Valerio Valenti per il nuovo incarico. Lo ringrazio per l’attività svolta in città e sono certo che apporterà grande professionalità, esperienza e operatività nel ruolo che andrà a ricoprire”, ha dichiarato il sindaco Dario Nardella appresa la notizia della nomina dell’attuale prefetto di Firenze a capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale.

“Il lavoro che abbiamo svolto insieme nel periodo di permanenza in città – ha continuato Nardella – è stato all’insegna della grande collaborazione istituzionale, nel nome della legalità e nell’interesse di Firenze e dei fiorentini”. “Al nuovo prefetto Francesca Ferrandino – ha concluso il sindaco – do il benvenuto, auspicando una proficua collaborazione istituzionale”.