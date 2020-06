Firenze – Si può essere d’accordo o no, ma il sistema è quello. Lo dice l’assessore Martini, che dice anche che i nuovi criteri di valutazione delle performances non peseranno sullo stato dei dipendenti. “Da un anno sono assessore – dice Martini – non ho mai mancato agli incontri, non mi sono mai sottratto. Sto insistendo perché venga incrementato un disegno vero di welfare aziendale, che verrà incrementato tantissimo da questa operazione. L’Amministrazione procederà all’aggiornamento annuale del sistema. I problemi ci possono essere stati. I dirigenti ascolteranno tutti i lavoratori che hanno impugnato le valutazioni. Mediamente i nostri dipendenti avranno un ‘integrazione al loro salario. Il welfare aziendale verrà incrementato da questo sistema”.

Lo dice l’assessore al personale del Comune di Firenze Alessandro Martini nel corso del question time sul tema in consiglio comunale.