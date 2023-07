Firenze – Scritte a Valibona contro i partigiani, stanotte danneggiata la targa del Torrino che dedica il giardino a un eroe della Resistenza, il capo partigiano Aligi Barducci “Potente”. Continua la scia delle “gesta eroiche” di qualcuno che si diverte a profanare la memoria storica della nostra Repubblica. “Stanotte è stata volutamente danneggiata la targa che dedica il giardino del Torrino al Partigiano ‘Potente’. Non ho parole – spiega il presidente della Commissione Toponomastica Mirco Rufilli – per esprimere il dolore che provo per questo atto vandalico commesso da persone ignoranti e vigliacche. Questo gesto, che condanno, non potrà mai farci dimenticare chi è stato Aligi Barducci, per tutti ‘Potente’ e nessuno potrà farci desistere dal continuare a ricordare persone come lui. Chi ha commesso questo grave atto di intolleranza e maleducazione ha acceso in noi, ancora di più quella voglia e quell’orgoglio di urlare ancora più forte il suo nome e le sua storia”.

“Stiamo già lavorando a cercare di ripristinare quanto prima la targa. Ci impegneremo – conclude il presidente della Commissione toponomastica Mirco Rufilli – affinché possa essere apposta già l’8 agosto, data della morte di ‘Potente’. L’8 agosto sarà il giorno migliore per inaugurare la nuova targa”.

Foto: il luogo in piazza Santo Spirito dove una granata tedesca ferì mortalmente il partigiano Aligi Barducci “Potente”, l’8 agosto 1944.