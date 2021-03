“La “street art” – spiega Vannucci – realizza contaminazioni fra tessuto urbano ed espressione artistica permettendo il recupero di spazi urbani e luoghi, contribuisce alla qualità della vita della città e dei suoi cittadini attraverso la valorizzazione delle espressioni artistiche. Non solo, questa forma artistica può svolgere anche un’importante funzione sociale e culturale, permettendo il coinvolgimento di scuole e associazioni attive sul territorio per veicolare messaggi importanti come la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, civico e culturale”.

Del resto, nella città gigliata sono ormai vari i murales artistici che animano gli stabili di edilizia residenziale pubblica. “Un caso su tutti è sicuramente quello dei principali murales realizzati a Firenze in questi anni a cui molto presto si aggiungerà anche quello dedicato a Davide Astori. Ecco io penso che proprio la “street art” e i murales potrebbero configurarsi come una soluzione innovativa da tenere presente all’interno dei progetti di riqualificazione del patrimonio ERP della Toscana, con particolare riferimento a quelli collocati in spazi pubblici urbani periferici – spiega Vannucci – la Regione, insieme ai Comuni e i soggetti gestori del patrimonio ERP, anche attraverso lo strumento del cosiddetto “Superbonus 110%” potrebbero farsi promotori di veri e propri progetti di riqualificazione migliorando l a qualità generale di quegli insediamenti urbani, in particolare le periferie, attraverso la realizzazione di opere di “street art” e, in particolare, di murales. Una soluzione – conclude Vannucci – creativa e coinvolgente per le nuove generazioni e che permetterà a giovani artisti di esprimersi con opere che rendano la Toscana sempre più aperta all’arte contemporanea”.