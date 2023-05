Firenze – Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze è stato il teatro della cerimonia di consegna del Premio Galileo 2000, giunto alla diciannovesima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis.

Il Premio Galileo 2000 per l’Impresa è stato conferito a Philippe Donnet, CEO del Gruppo Generali ; Premio Galileo 2000 Una Vita per la Musica – Giglio d’Oro a Gianna Fratta, direttrice d’orchestra internazionale e prima donna a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma; il Premio Galileo 2000 per l’Arte a Jeff Koons; il Premio Galileo 2000 per la Scienza Medica a Francesco Montorsi, direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano; il Premio Galileo 2000 per il Cinema a Giuseppe Tornatore; il Premio Galileo 2000 Una Vita per la Musica Premio Speciale alla Carriera ad Ornella Vanoni; il Premio Galileo 2000 Una Vita per la Musica – Giglio d’Oro a Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra e direttore musicale della Netherlands Philarmonic Orchestra e della Dutch National Opera, al quale il premio verrà recapitato perché impossibilitato a ritirarlo di persona.

Motivazioni assegnazione XIX Premio Galileo 2000

Cavaliere del Lavoro Dott. Philippe Donnet Group CEO di Assicurazioni Generali

Motivazione

Per aver posto la sostenibilità al centro di tutte le attività della Compagnia

Sotto la sua guida, Generali ha perseguito l’obiettivo di diventare un player rilevante anche nell’asset management, un settore il cui contributo al risultato operativo del Gruppo è passato dal 3% al 10% tra il 2016 ed il 2021.Nell’edizione 2022 dell’All-Europe Executive Team della rivista Institutional Investor è stato riconosciuto come “Best CEO del settore assicurativo”. Per aver promosso la costituzione da parte del Gruppo Generali della fondazione The Human Safety Net, oggi attiva in 23 paesi con progetti che spaziano dal sostegno alle famiglie all’inserimento lavorativo dei rifugiati. Ad oggi, The Human Safety Net ha aiutato più di 170.000 persone e collabora con oltre 60 ONG. Per aver lanciato nel 2021 “Fenice 190” un piano di investimenti quinquennale da 3,5 miliardi di euro volto a sostenere il rilancio sostenibile delle economie europee colpite dal Covid-19 con particolare attenzione ad infrastrutture, digitalizzazione, piccole e medie imprese, transizione energetica, strutture sanitarie e educazione.

Maestro Gianna Fratta

Motivazione

Per l’impulso che ha saputo dare alla ricerca del contemporaneo musicale,

per essersi saputa distinguere con determinazione e assoluta eleganza, come giovane Direttrice d’orchestra alla conduzione delle più prestigiose orchestre del mondo, per i cui meriti è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica prima dei 40 anni.

Per la qualità del lavoro svolto nelle diverse discipline di cui si compone il complesso e straordinario mondo della musica, specie quando è diretta alle giovanissime generazioni.

Mr. Jeff Koons

Motivazione

For having constantly conducted artistic research as a form of exploration, aimed at overcoming human expressive limits, with creative coherence and commitment. For having put his genius and immense creativity at the service of the progress of humanity, with the ability to overcome what only art can reveal, when left free to express itself: pure and unpredictable energy that reveals the best of humanity.

Professor Francesco Montorsi

Motivazione

Per aver diretto dal 2012 l’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano oltre ad essere Professore Ordinario e Direttore della Scuola di Specializzazione di Urologia dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Per aver reso la ricerca scientifica del reparto di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano da anni al primo posto in Europa. Per aver formato molti Allievi che hanno raggiunto posizioni accademiche ed ottenuto riconoscimenti internazionali di primissimo livello, a testimonianza di una scuola che non ha eguali in Urologia.

Maestro Giuseppe Tornatore

Motivazione

Per aver costantemente condotto la sua ricerca e la sua arte attraverso esplorazioni sempre proiettate al superamento degli umani limiti espressivi, con coerenza creativa e impegno tali da divenire di per sé strumento vivente per sensibilizzare il mondo sui grandi temi della più profonda umanità e sulla conoscenza di essa come base comune su cui costruire pace e armonia fra i popoli. Per essersi distinto a livello internazionale per impegno civile, coerenza con i valori della società e attenzione alle tematiche sociali e ai temi dell’attualità, affrontando e mettendo in parola i temi più difficili e delicati del mondo contemporaneo. Per aver messo al servizio del progresso dell’umanità la sua creatività, capace di essere impiegata nel superamento di ciò che solo l’arte del cinema può rivelare quando è libera espressione.

Sig.ra Ornella Vanoni

Motivazione

Per il ruolo sempre originale che ha incarnato nell’universo della musica leggera italiana, illustrato dalle collaborazioni con i grandi autori, da Giorgio Strehler a Gino Paoli, a Toquinho e Vinicius de Moraes, e dalla disponibilità al confronto con le nuove voci emerse negli ultimi anni. Uno stile da sempre inconfondibile e moderno, ricco di ironia e gusto, una teoria di melodie indimenticabili che rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo.

Maestro Lorenzo Viotti

Motivazione

Per la dedizione e l’impegno profusi nella divulgazione della Musica quale unione di suoni, generi e voci armoniche diverse e dunque modello di profonda comprensione fra i popoli e le culture del mondo. Per l’impulso che ha saputo dare alla ricerca del contemporaneo musicale, alla scoperta del complesso e straordinario mondo dell’arte della Musica, che fa della sua carica innovativa il ponte ideale di dialogo tra culture, specie quando è diretta alle giovanissime generazioni. Per aver saputo mettere il proprio “dono” al servizio della Musica e divenire, alla sua giovane età, fonte di ispirazione per i suoi contemporanei e per le generazioni future.

Il Premio, realizzato dalla Fondazione Premio Galileo 2000 con la collaborazione del Comune di Firenze e della Fondazione Teatro della Toscana, lega musica, arte, scienza ed impresa come manifestazioni del genio umano e dell’impegno per lo sviluppo culturale, economico, per la sostenibilità, la ricerca scientifica ed artistica.

