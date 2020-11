Firenze – Variazione di bilancio, oggetto della delibera di oggi, 30 novembre, eccola in sintesi: rinvio della Cosap, azzeramento della seconda rata Imu per le categorie alberghiere per quei soggetti che gestiscono direttamente le strutture in ottemperanza al DL Ristori e infine, rinvio dei pagamenti delle cartelle sulle tasse.

“Confermato l’equlibrio di bilancio, sottolineo che siamo riusciti a costruire investimenti deliberati nei servizi alla persona, welfare, scuola, cultura, commercio, turismo sicurezza urbana – dice l’assessore al bilancio Federico Gianassi – introduciamo ulteriori interventi: la minore entrata per circa 2milioni di euro che riguarda la seconda rata Imu, che viene eliminata secondo il dl Ristori per i soggetti del settore alberghero che direttamente gestiscono le strutture; lo slittamento della Cosap, che concretizza un altro intervento rispetto a quello già attuato. Abbiamo saputo dei pagamenti relativi a gennaio e febbraio giunti nelle ultime settimane ai cittadini, ma abbiamo preso atto che la pur importante manovra del 12 ottobre, non era sufficiente, per cui non pretendiamo dai nostri cittadini il pagamente del Cosap in questo periodo. Dunque, provvedimento di rinvio del Cosap, che scadrà il 30 giugno 2021. Infine, lo slittamento dei pagamenti relativi a cartelle e tributi ancora non versati per le annualità 2016-19, che sono stati rinviati al 2021, in coerenza con provvedimenti nazionali in materia di carichi fiscali e cartelle esattoriali”.

Nello specifico, la manovra prevede la cancellazione della seconda rata dell’Imu in scadenza il prossimo 16 dicembre per gli immobili in cui si svolgono attività interessate dalle ultime misure restrittive imposte dal governo con il Dcpm del 24 ottobre scorso purché utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività dai proprietari. Valore due milioni in meno di entrate il cui mancato introito viene compensato con fondi del Governo previsti con il DL Ristori.

Poi, per quanto riguarda nello specifico il nuovo intervento sulla Cosap: dopo il taglio già applicato dal Comune alla tariffa del 2020 è stato confermato oggi dal consiglio comunale anche il rinvio del Cosap, già approvato in Giunta, la cui scadenza del 30 novembre è stata rinviata a giugno 2021. Il valore dell’operazione è di circa 2 milioni. Con questa variazione di bilancio il Comune ha confermato tutti gli investimenti già programmati per l’ultima parte dell’anno e in particolare in scuola, sociale, verde, sport, cultura, commercio, turismo.

Infine, Palazzo Vecchio ha deciso di non procedere con l’invio delle cartelle sulle tasse comunali (Tari, Cosap, Cimp, Imu) per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, che vengono rinviati al 2021.

“Con il cambio del quadro economico – ha detto Gianassi – siamo molto preoccupati per la tenuta sociale della città e abbiamo deciso il rinvio di cartelle, in coerenza anche con gli ultimi provvedimenti in tal senso del governo. Chiudiamo in un anno terribile il bilancio in pareggio e confermiamo gli impegni di spesa in favore dei cittadini. In più, come segno di attenzione per chi è in difficoltà, non chiediamo ora gli arretrati”. Si tratta di accertamenti per 10,2 milioni di euro.

E’ stato inoltre approvato un emendamento presentato da Gianassi per ratificare l’inserimento e la modifica di alcune poste di parte corrente 2020 che ratifica un incremento di entrate per oltre 6 milioni da maggiori contributi da Stato e Regione destinati a finanziare spese nel sociale per emergenza Covid e per progetti legati all’istruzione.