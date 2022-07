Massarosa – Incendio nella giornata di lunedì 4 Luglio, in località Piano di Mommio nel Comune di Massarosa in provincia di Lucca. Un fronte di fuoco diverse centinaia di metri, ha interessato una parte di arbusti e canneti della zona. L’incendio è scoppiato in zona Sassaia è più precisamente nei pressi di Via Cala Grande. Sul posto presenti sia mezzi a terra, che un elicottero.

A complicare lo spegnimento è stata la presenza di vento, e dei cavi dell’alta tensione in zona.

Foto: www.matteomoriconi.com