Firenze – Al via la demolizione delle vecchie Palle di Novoli, per far posto a una nuova, moderna struttura per il nuoto. Le vecchie Palle verranno demolite salvando solo la vasca. Grazie ad una copertura telescopica apribile, la nuova struttura potrà essere utilizzata anche d’estate. L’investimento è di un milione di euro per una piscina all’avanguardia. I cantieri partono dopo l’ok della giunta alla delibera presentata dall’assessore allo sport Cosimo Guccione che proponeva la realizzazione della nuova struttura, che prenderà il posto della vecchia piscina Paganelli di viale Guidoni.

Foto: Luca Grillamdini